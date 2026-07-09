Глава государства на совещании с членами Правительства РФ и представителями регионов поддержал инициативу о расширении участия малого и среднего бизнеса в нефтепереработке и развитии сети независимых автозаправочных станций.

По словам Владимира Путина, запас прочности российской энергосистемы остается одним из самых высоких в мире. При этом необходимо выстроить работу с вертикально интегрированными компаниями таким образом, чтобы топливо поступало не только на принадлежащие им АЗС, но и независимым операторам. Это позволит повысить устойчивость системы снабжения и доступность топлива для потребителей.

Президент также отметил, что возникающие сложности с обеспечением топливом носят временный характер и связаны в том числе с попытками противника нарушить стабильную работу транспортной инфраструктуры и сорвать отпускной сезон на юге страны.

В Кузбассе вопрос обеспечения региона горючим находится на постоянном контроле губернатора Ильи Середюка. В регионе организовано приоритетное снабжение социально значимых служб, общественного транспорта, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ, ведется ежедневный мониторинг наличия топлива на АЗС, а также принимаются меры по улучшению логистики поставок и обеспечению равного доступа к топливным ресурсам для независимых операторов автозаправочных станций.