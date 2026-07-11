Более семисот кузбасских семей воспользовались услугами бесплатного проката вещей для новорожденных. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

За первое полугодие 2026 года полезные и необходимые для детей предметы получили 770 семей, в которых есть дети в возрасте до двух лет. Всего в безвозмездное пользование им выдано более 2,5 тысяч вещей. Губернатор отметил, что самым востребованным предметом в пунктах проката стали детские коляски.

Пункты проката открыты на базе учреждений социального обслуживания – во всех без исключения муниципальных образованиях региона. Воспользоваться их услугами могут одинокие родители, семьи студентов, многодетные семьи, семьи с ребенком-инвалидом, малоимущие семьи, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Бесплатно напрокат можно взять детские коляски, кроватки, пеленальные столики, стульчики для кормления, ванночки для купания, манежи, ходунки, автолюльки, автокресла, весы, системы «видеоняня», санки-коляски и другие необходимые вещи.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья», стартовавшего по решению Президента России Владимира Путина.