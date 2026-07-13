Учёные Сибирского государственного индустриального университета совместно с ЕВРАЗ ЗСМК реализовали очередной этап масштабного экологического проекта: на территории вуза создан испытательный полигон на основе технозема. Искусственный плодородный слой сформирован из отходов обогащения угля ЕВРАЗ ЗСМК и осадков сточных вод канализации г. Новокузнецка.



На делянках полигона успешно прижились многолетние травы, кустарник чубушник и саженцы кедра — это наглядно демонстрирует потенциал техноземов для рекультивации и озеленения промышленных территорий.



Проект развивается поэтапно. Летом 2025 года первые эксперименты прошли на площадке Абагурской фабрики, где на техноземе, обогащённом золошлаками, были высажены злаковые травы, кустарники и деревья. Результаты подтвердили эффективность подхода и позволили перейти к следующему этапу: сейчас специалисты СибГИУ подбирают оптимальный состав растительности для экспериментов на площадке строительного проката ЕВРАЗ ЗСМК. В качестве основы для новых партий технозема будут использованы угольные отходы комбината.

«Результаты, полученные на Абагурской фабрике, стали важной вехой: они доказали, что промышленные отходы можно превратить в ресурс для восстановления земель. Сейчас наша цель — не просто масштабировать технологию, а сформировать системный подход к снижению объёмов накопленных отходов. Партнёрство ЕВРАЗ ЗСМК и СибГИУ — это синергия науки и производства: мы не только решаем актуальные экологические задачи Новокузнецка, но и создаём базу для новых научных разработок, которые в перспективе смогут применяться на других промышленных площадках», — подчеркнула главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.

Автор текста и фото – Екатерина Попова.

