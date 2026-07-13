Несколько жителей Кемеровской области удостоились высоких наград от президента Владимира Путина. Так, почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено Нине Галайде, заведующей отделением Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медцентра, Ярославу Проциву, заведующему отделением Прокопьевского клинического отопедохирургического центра, и Олегу Якушину, врачу Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров.

Также звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» было присвоено Леониду Маметьеву, профессору кафедры КузГТУ.

Помимо этого, двое жителей региона получили Почетные грамоты президента РФ за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Это Сергей Деделов, замначальница цеха, и Андрея Палагина, токаря. Оба награжденных трудятся на крупном химическом предприятии Кемерова.