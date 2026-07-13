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Алексей Артамонов — мастер спорта по боксу, победитель первенства России. До СВО посвятил годы работе в правоохранительных органах, затем выполнял боевые задачи на передовой.

Сейчас он учится по программе «СВОи Герои. КуZбасс». Участвует в совещаниях и штабах, знакомится с работой городских служб — и, по его собственным словам, начинает смотреть на развитие Кузбасса уже с управленческой точки зрения.

При поддержке регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Алексей подключился и к патриотическому воспитанию: стал наставником для подростков, тренирует их в зале, организует экскурсии и посещения патриотических клубов.

История о том, как ставить цели и достигать их на любом фронте — в видео.