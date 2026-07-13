В окружных этапах принимали участие отряды средней возрастной категории – участники от 11 до 13 лет, а также специальной категории – юноши и девушки от 18 до 23 лет. На протяжении шести дней они демонстрировали знания, физическую подготовку и умение действовать сообща в сложных условиях.

Ребята прошли индивидуальные состязания по семи условно-военным специальностям, а также шесть отрядных состязаний: по тактической медицине, огневой и тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выживанию в экстремальных условиях, инженерному оборудованию и маскировке позиций.

В средней возрастной категории первое место завоевал отряд «Барс Воин» из Кемеровской области – Кузбасса.

«Мы очень усердно готовились и шли к этой победе. Нам хотелось стать лидерами второй год подряд, поскольку для нас это показатель стабильности. Каждый день мы тренировались по несколько часов с инструкторами Центра «ВОИН». В финале тоже будем идти к победе. Жду много эмоций от ярких моментов», – отметила участница отряда «Барс ВОИН» средней возрастной категории из Кузбасса Алиса Касаурова.

В специальной категории первое место занял отряд «Экипаж НТЭТ ВОИН» из Кемеровской области – Кузбасса. Сильнейшие отряды округа получили право представить Сибирь в финале «Зарницы 2.0», где встретятся сильнейшие участники со всей России.

«Зарница 2.0» научила меня общаться в коллективе, действовать в разных ситуациях и не теряться в сложных моментах. Эмоции от победы очень яркие: внутри все перевернулось. Случилось то, к чему мы так долго шли», – поделился участник отряда «Экипаж НТЭТ ВОИН» специальной категории из Кузбасса Даниил Ильин.

В рамках окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Сибирском федеральном округе для участников была подготовлена насыщенная программа, включающая просветительские, воспитательные и отрядные активности. Для участников специальной категории прошла военно-тактическая игра на местности, где ребята продемонстрировали навыки работы в отряде, тактическое мышление и основы военной подготовки. Для участников обеих возрастных категорий прошли финальный бой, экскурсионная и воспитательная программа с посещением Покровского парка и смотровой площадки у часовни Параскевы Пятницы, Мемориала Победы и филиала Национального центра «Россия».

В этом году проходит третий сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», в которой принимают участие ребята со всей России. Под руководством опытных наставников они учатся стратегически мыслить, преодолевать трудности и развивают тактическое мышление. На протяжении всего проекта они получают полезные для жизни навыки и постигают нюансы работы с современными технологиями.

Организаторами игры выступают Движение Первых совместно с ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и Центром «ВОИН» при поддержке Росмолодёжи, Министерства просвещения РФ и Министерства обороны РФ. Федеральным партнером игры выступает Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС). «Зарница 2.0» реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети».