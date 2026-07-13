Центр «Мой бизнес» совместно с Фондом «Защитники Отечества» в рамках реализации проекта «Бизнес для СВОих» провел встречу-экскурсию для участников специальной военной операции. Мероприятие организовано по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» специально для ветеранов, которые готовы начать свое дело и применять полученный опыт в предпринимательской деятельности. Главная цель — повышение предпринимательской активности среди защитников Отечества. Формат экскурсий предполагает практическое погружение участников в предпринимательскую сферу.

В ходе экскурсии ветераны посетили социального предпринимателя Василия Сергеевича Сомова — основателя Академии тактических игр, Президента Федерации лазерного боя Кемеровской области-Кузбасса и Президента Федерации страйкбола Кемеровской области-Кузбасса. Василий занимается страйкболом, а с 2022 года организует тренировки и соревнования по этому виду спорта. В секции клуба обучают ребят с 14 лет и взрослых спортивному страйкболу и военно-тактическому мастерству. Такие занятия развивают физическую активность, учат моментально принимать решения, думать и быстро реагировать на изменения. Стоит отметить, что в 2023 году Василий Сомов получил грант как социальный предприниматель. Средства гранта позволили начать ремонт и закупить оборудование для тренировок и соревнований.

Подобная практика взаимодействия с действующим бизнесом предусматривает персональные рекомендации от предпринимателей и обмен опытом. Кроме того, участники экскурсии получили услугу по написанию бизнес-плана и планируют воспользоваться мерами государственной поддержки, включая получение социального контракта.

Проект продолжит свою работу для всех желающих участников СВО, планирующих открыть собственное дело в регионе.