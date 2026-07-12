Бдительный гражданин, прислал видео нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля «БМВ». На улице Советской армии в Новокузнецке он совершил обгон на пешеходном переходе, несмотря на то что другие автомобили сделали остановку, чтобы пропустить пешеходов.

По видеоматериалам сотрудники госавтоинспекции УМВД России по городу Новокузнецку установили нарушителя и составили в отношении него протокол по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Теперь резвому автомобилисту нужно будет оплатить штраф в размере 7 500 рублей.