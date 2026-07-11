Сегодня, 11 июля, в Прокопьевске прошел VI Международный шахтерский Сабантуй. Местом проведения стал Зенковский парк. Как сообщают в пресс-службе областного правительства, среди почетных гостей на фестивале побывали представители Республики Татарстан во главе с председателем Комитета Государственного Совета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягатом Хусаиновым, а также делегаты из Томской области, ДНР и ЛНР.

«Наш шахтерский Сабантуй давно стал настоящим символом единства, взаимного уважения и дружбы всех 135 народов, которые живут и трудятся на благо нашего многонационального региона. Этот год наш Президент Владимир Владимирович Путин объявил Годом единства народов России. Потому и сегодняшний праздник проходит в особой атмосфере. Именно через такие события мы показываем, что традиции разных культур в Кузбассе не просто мирно уживаются рядом. Они обогащают друг друга, делая прочнее общий фундамент, на котором стоит наше общество», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Праздник начался с торжественного возложения цветов к Монументу Славы. После этого стартовал межнациональный легкоатлетический забег «Алга».На национальных подворьях Кемеровской области гости могли ознакомиться с культурой, бытом и обычаями местных жителей. На площадке «Город мастеров» демонстрировались лучшие работы кузбасских мастеров декоративно-прикладного искусства.

Кульминация праздника — масштабное концертное мероприятие. Тематические фестивали и конкурсы создали особую атмосферу и показали богатство национальных традиций. Гости могли посетить мастер-классы по традиционным видам декоративно-прикладного творчества, а также принять участие в народных играх и состязаниях, которые с энтузиазмом поддерживали и взрослые, и дети.

Важной частью Сабантуя стало знакомство с национальной кухней. Все желающие могли попробовать знаменитый шахтерский кулеш, ставший кулинарным символом праздника.

Фото: пресс-служба АПК.