Один из потерпевших – 59-летний житель Междуреченска пытался продать автомобиль через сайт объявлений, но нарвался на аферистов, которые прислали ему ссылку. Перейдя по ней кузбассовец увидел сообщение о взломе личного кабинета на Госуслугах. Там же был указан номер телефона якобы сотрудника правоохранительных органов, по которому и позвонил мужчина. Псевдополицейский убедил гражданина перевести все свои денежные средства на «безопасный счет», что тот и сделал – отправил аферистам более 4 млн рублей.

Второй случай произошел в Новокузнецке. Там 61-летний пенсионер дважды стал жертвой мошенников. Пенсионеру позвонил некто, представившийся сотрудником службы доставки. Под предлогом получения посылки он убедил новокузнечанина назвать смс-код. После этого поступил еще один звонок, в этот раз собеседник представился сотрудником Росфинмониторинга. Он сообщил кузбассовцу о том, что тот стал жертвой мошенников, и теперь ему необходимо «задекларировать» имеющиеся денежные средства. Для этого потерпевшему пришлось установить сторонние приложения, с помощью которых он перевел на виртуальную карту около миллиона рублей. Также за месяц до обращения в полицию пенсионер отдал злоумышленникам через курьера 4 млн рублей, правда для этого ему пришлось продать квартиру и автомобиль «Лада Икс Рей» 2017 года выпуска. Вырученные деньги он обналичил и передал неизвестному. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить курьера. Оказалось, что это ранее судимый 32-летний кемеровчанин, он заключен под стражу по другому уголовному делу.

Еще одному 60-летнему жителю Новокузнецка позвонили и попросили назвать смс-код якобы для замены ключей от домофона. Позже псевдосотрудники финансово-кредитной организации и правоохранительных органов убедили кузбассовца в телефонном звонке передать все сбережения курьерам, чтобы не стать жертвой мошенников, которые пытаются его обмануть при помощи кода из смс. Потерпевший дважды встречался с неизвестными, оставаясь на связи со злоумышленниками в течение нескольких недель. В общей сложности мужчина отдал мошенникам 5 млн рублей.

С 51-летней жительницей Новокузнецка связалась якобы сотрудница администрации. Она сообщила о награде, которая полагается новокузнечанке, и попросила для оформления необходимых документов назвать номер СНИЛС. Позже с женщиной связался псевдосотрудник органов госбезопасности и сообщил, что от ее имени оформлена доверенность, а все денежные средства необходимо передать на проверку. Так потерпевшая лишилась более 5 млн рублей, которые своими руками в наличном виде передала курьеру в коробке.

По полученным фактам следователи возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество», полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников.

В ходе работы с потерпевшими кузбассовцами полицейские выяснили, что каждый из них неоднократно слышал о таких схемах обмана, но так и не среагировал на происходящие события.