Как отметил Илья Середюк, работники почтовой связи – это люди, которые трудятся в любую погоду, принося всем газеты, письма и пенсии.

«А в небольших поселениях они еще и помогают сохранять привычный уклад жизни. Почтальон приходит, и люди понимают, что они не забыты. Наши почтовики приносят корреспонденцию и помогают с доставкой продуктов, умеют выслушать и поддержать советом», – пишет Илья Владимирович в своем канале в МАХе.

Среди самых преданных своей профессии работников региона губернатор отметил Виктора Павловича Веремейчикова, который уже 18 лет трудится в частном секторе Белова, Галину Иосифовну Душевину, она 11 лет доставляет почту жителям поселка Чкаловский, и Наталью Петровну Азаренкову, почти три десятилетия она возглавляет почтовое отделение в селе Шабаново. Все эти люди стали родными для жителей участков, которые они обслуживают, ведь они честно и с душой выполняют свои ежедневные обязанности.

«Таких неравнодушных почтовых сотрудников можно найти в каждом муниципалитете Кузбасса. Все они заслуживают глубокого уважения – за труд, ответственность и надежность», – завершил Илья Владимирович.