Сотрудники киселевского отдела МВД провели рейд среди водителей мототранспортных средств с целью выявления и пресечения фактов незаконного управления транспортными средствами и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототехники.

Вместе с полицейскими в проверке принимали участие работники администрации и народные дружинники. Они осуществляли контроль не только на центральных улицах города, но и на территории частного сектора, гаражных массивов. Именно там чаще всего фиксируются случаи нарушений эксплуатации мотоциклов, мопедов, питбайков и квадроциклов.

Особое внимание участники рейда уделили профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе мероприятия полицейские выявили и отстранили от управления мототехникой 6 подростков.

По итогам рейдовых мероприятий полицейские составили 15 протоколов, а 7 единиц техники помещены на специализированную стоянку. В числе выявленных нарушений – отсутствие водительских прав, передача управления транспортом лицу, не имеющему права управления, вождение без мотошлема, неисполнение родительских обязанностей.