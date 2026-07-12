По данным Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу случаи присасывания клещей регистрируются на всех административных территориях региона.

Специалисты ведомства напоминают, что территория Кузбасса является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Также встречаются иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, клещевые риккетсиозы.

На 08 июля 2026 года в Кемеровской области зарегистрированы случаи заболеваний клещевым вирусным энцефалитом (2,1 % случаев), иксодовым клещевым боррелиозом (33,6 % случаев), моноцитарным эрлихиозом человека (3,4 % случаев), гранулоцитарным анаплазмозом человека (3,1 % случаев).

«При присасывании одного клеща могут возникать сочетанные заболевания. Вакцины существуют только от клещевого энцефалита и туляремии. Любое присасывание клеща должно вызвать настороженность и стремление вовремя начать профилактику», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Кузбассовцам напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности при нахождении на природе. В случае же обнаружения присосавшегося клеща нужно тут же обратиться в медицинскую организацию для проведения исследования снятых клещей на наличие опасных для человека заболеваний и назначении экстренной профилактики.