Во время аппаратного совещания сегодня, 13 июля, губернатор Кемеровской области продолжил обсуждение темы безопасности жителей региона. Работы в этом направлении продолжаются. На этот раз Илья Середюк поручил уделить особое внимание эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Во всех муниципалитетах есть маломобильные люди, и очень важно продумать алгоритм их перемещения и эвакуации в случае непредвиденной ситуации. Каждой территории необходимо актуализировать списки маломобильных жителей, проверить, живут ли они по своим адресам или просто прописаны», — сказал глава региона на совещании.

Для каждого человека необходимо заранее продумать план эвакуации с учетом его индивидуальных потребностей.