Выпускаемые в Юрге уникальные полифэирные нити идут на изготовление разнообразной ткани и готовой одежды – от повседневной и спортивной до военной. За год производство, которое даст городу 40 новых рабочих мест, достигнет проектной мощности в 1,3 тыс. тонн нитей ежегодно.

«Развитие таких производств подтверждает: стратегия диверсификации экономики Кузбасса работает и приносит результат», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона отметил, что запуск нового производства стал важным шагом на пути импортозамещения в текстильной отрасли.

Фото: Илья Середюк/Telegram