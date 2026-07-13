Один из главных транспортных коридоров Кузбасса приводят в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Также капремонт дорожной сети является частью выполнения Народной программы партии «Единая Россия».

«Эта дорога обеспечивает транспортную связь с крупными городами, где проживает свыше 200 тысяч человек, поэтому уделяем ее состоянию самое пристальное внимание. За три года мы уже полностью отремонтировали 20 километров трассы, в этом году запланирован ремонт еще девяти километров», – прокомментировал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Нынче начали ремонтировать участок с 417-го по 426-й километр. Дорожники начали снимать грунт с откосов земляного полотна. До конца этого сезона планируют привести в порядок водопропускные сооружения, обустроить временные объездные дороги и проложить уширительные ровики по краям проезжей части с выравнивающим слоем асфальтобетона. Сдать отремонтированный участок собираются в 2028 году.

Фото: сайт администрации правительства Кузбасса