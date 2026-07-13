В Киселевске близится к завершению капитальный ремонт школы №14, где будет учиться около 1 тысячи детей. В обновленном образовательном учреждении появится Центр детских инициатив, медиацентр, площадки для робототехники и биологии.

«Нам важно создать условия, чтобы дети могли не только получать качественные знания, но и раскрывать свои таланты в творчестве, науке, спорте. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» мы капитально ремонтируем школы в Кемерово, Киселевске, поселке Чкаловский Ленинск-Кузнецкого округа, поселке Плотниково Промышленновского округа и поселке Тайжина Осинниковского округа», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Школу №14 в Киселевске планируют сдать до конца августа.

Фото: Илья Середюк/Telegram