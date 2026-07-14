К концу первого полугодия 2026 года свою финансовую грамотность повысили 159 244 кузбассовца. Всего в регионе прошли 1,3 тысячи семинаров, фестивалей, лекций в онлайн- и офлайн-форматах.

«Финансовая грамотность — это основа благополучия каждого человека, независимо от его возраста и профессии. В Кузбассе мы стремимся сделать знания о финансах доступными для всех: от школьников и молодёжи до пожилых людей и участников СВО. Наша задача — не просто дать теорию, а предложить удобный формат. Это могут быть очные лекции в библиотеках, вебинары без отрыва от работы, интерактивные игры или живые диалоги с экспертами. Такой комплексный подход позволяет охватить тысячи жителей региона. В Кузбассе для финансового просвещения созданы все условия, однако ключевой фактор – инициатива самих граждан, их заинтересованность в получении финансовых знаний», — отметил первый заместитель председателя Правительства Кузбасса – министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.

С 2024 года в Кузбассе при поддержке Кемеровской региональной организации ветеранов реализуется масштабный проект «ФинЧас». Очно организуются «Финансовые гостиные» в муниципальных библиотеках, где эксперты отвечают на вопросы и дают консультации. Также проводится игра «Верю/Не верю», разработанная совместно с правоохранительными органами, где участники разбирают реальные мошеннические схемы.

Специально для работающего населения реализуется онлайн-проект «Финансовая грамотность в трудовых коллективах». Он реализуется при поддержке регионального Отделения Кемерово Банка России. Его основная отличительная черта — еженедельные вебинары проводятся для сотрудников без отрыва от профессиональной деятельности на площадке работодателя. В рамках вебинаров федеральные и региональные финансовые эксперты рассказывают о планировании бюджета, инвестициях и защите от кибермошенничества.

Отдельное внимание уделяется семьям участников специальной военной операции. Для них на площадке регионального фонда «Защитники Отечества» реализуется проект «Финансовое просвещение СВОих». Встречи проходят в формате живого диалога с приглашенными спикерами, где каждый может получить персональный ответ на свой вопрос. Также Минфином Кузбасса специально для участников СВО и членов их семей разработана памятка по профилактике мошенничества. Она включает в себя простые правила финансовой безопасности.

Мероприятия по финансовому просвещению проходят и для подрастающего поколения. Так, большую популярность среди молодежи приобрел онлайн-лагерь «Финансовая грамотность — 42», который проводится уже несколько лет и имеет статус всероссийского. В этом году смена стартует с 17 августа и продлится по 28 августа.

Также с 8 сентября стартует региональный конкурс для молодежи «Я – инвестор». Участников ждут четыре разноформатных этапа в течение трех месяцев.

В Кузбассе ежегодно организуется ряд крупных проектов. В июне в шестой раз прошел «Сельский финансовый фестиваль». Он входит в крупный региональный проект «Повышение доступности государственных и финансовых услуг для жителей удаленных населенных пунктов». В этот раз фестиваль на своей территории принимали жители пгт Зеленогорский Крапивинского муниципального округа.

Также в октябре планируется еще два ежегодных масштабных мероприятия: фестиваль-марафон «Серебряный возраст», приуроченный ко Дню пожилого человека, и информационно-просветительский проект «Финансовый экспресс».