Идея строительства железной дороги протяженностью около 1 тыс. км, которая связывала бы Таштагол и Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, была и раньше. Бывший руководитель «Сибуправтодора» Дмитрий Тулеев предложил возобновить работы над этим проектом.

«Такой прямой путь на юг сократит время на перевозку товаров и сырья. Это поможет уменьшить транспортные расходы, защитить от санкционных рисков, и в целом сделать продукцию кузбасских предприятий более востребованной», – поддержал идею губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Также Илья Середюк и Дмитрий Тулеев говорили о возможном расширении выездов на федеральную трассу из Кемерова, проекте автомобильного обхода Ленинска-Кузнецкого и о строительство подъездов к туристическому кластеру в Шерегеше.

Фото: пресс-служба АПК