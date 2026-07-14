В Кузбассе, в рамках ежегодной акции по зарыблению рек, в водные артерии выпустили более 60 тысяч мальков хариуса и тайменя. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

40 тысяч мальков запустили в устье реки Эмки, приток Тайдона. По мнению специалистов, место наиболее благоприятное для выживания молоди. Этому способствует чистая вода, низкая температура и обилие речного планктона, которые помогает малькам адаптироваться. Ещё 20 рыбок запустили в Томь в районе поселка Осиновое Плесо.

«Восполнение природных ресурсов очень важно для экологии региона. Это то, что мы оставим после себя нашим детям и внукам. Работа по восстановлению популяции рыб ведется в регионе системно и приносит ощутимые плоды. Мы также видим рост числа социально ответственных предприятий, которые включаются в проведение экологических инициатив, и поддерживаем лучших. Только общими усилиями мы сможем сохранить уникальную природу Кузбасса», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В пресс-службе администрации отметили, что за 13 лет действия программы в реки Кузбасса было выпущено более 2,7 млн мальков ценных пород рыб. Среди них нельма, муксун, ленок, таймень.

Фото: пресс-служба АПК.