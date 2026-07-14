В Научно-исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) успешно провели сотую операцию по пересадке сердца.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, операция была выполнена для 61-летнего мужчины из Новокузнецка и длилась шесть часов. В ней участвовала большая команда специалистов: хирурги и ассистенты, анестезиологи, кардиологи, операционные медсестры, анестезисты и санитары. Сейчас пациент находится в стабильном состоянии и проходит реабилитацию, принимая необходимую терапию.

«Проведение таких сложнейших операций в Кузбассе — показатель высокого профессионализма наших врачей. Они владеют всеми современными технологиями трансплантации жизненно важных органов, постоянно совершенствуют свою квалификацию. Мы гордимся нашей школой кардиохирургии и будем продолжать развивать это направление, чтобы кузбассовцы могли получить лечение мирового уровня, не покидая родной регион», — подчеркнул Илья Середюк.

В ведомстве также напомнили, что первая операция по пересадки сердца в регионе была проведена 31 января 2013 года под руководством академика РАН Леонида Барбараша. Кемерово стал первым городом с населением менее миллиона человек, получившим такой опыт.