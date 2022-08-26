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Реконструкция сквера «Единый Кузбасс», возведение спортплощадки, арт-объекта и многое другое. О преображении столицы Дня шахтёра 2022 — города Полысаево — в нашем материале.

Главный горняцкий праздник. Как отметили День шахтёра в южной столице Кузбасса?

Подвигу героям-сибирякам Великой Отечественной войны. В Кемерове продолжается строительство масштабного скульптурно-архитектурного комплекса.

На предстоящих выходных в Кузбассе пройдут первые соревнования под эгидой международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Приобщение к новым образовательным стандартам. 100 педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования будут внедрять финансовую грамотность в свои уроки.