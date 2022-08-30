В выпуске:

Задача — завершить работы в срок. В Кузбассе продолжается уборочная кампания.

Честь и достоинство! Более 400 юных кузбассовцев стали воспитанниками губернаторских образовательных учреждений.

Безопасный образовательный процесс. В Новокузнецке говорили о подготовке к новому учебному году.

Клумба творчества. Жители региона продолжают украшать свои дворы цветочными насаждениями. На этот раз мы посетим один из жилых домов Калтана.

6 месяцев до старта. Регион готовится к проведению вторых международных зимних игр «Дети Азии».