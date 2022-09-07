В выпуске:

Удачное географическое расположение. В Кузбассе построят линейный элеватор на 200 тысяч тонн зерна.

Комфортные условия для обучающихся и преподавателей. В Кузбассе идёт строительство и ремонт студенческих кампусов в трех вузах.

Обошла всех своих российских коллег. Одна из лучших медицинских сестер России работает в Новокузнецке.

Покрутили педали с пользой. В Междуреченске прошел традиционный экологический велоквест.

Забили 10 шайб на двоих. Новокузнецкий «Металлург» провел первую игру чемпионата России по хоккею.