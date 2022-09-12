В выпуске:
Обсудить актуальные вопросы. В Кузбассе — секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Звезды сошлись. В Кемерове состоялось открытие Первого Международного театрального фестиваля-форума «Сверкающие грани театра».
Как в ресторане. В школе областного центра состоялась презентация нового осеннего меню.
Возрождение баскетбола. В поселке городского типа Яя впервые состоялся региональный фестиваль «В единстве — сила».
«Осенние фантазии». В Кемерове завершился представительный турнир по художественной гимнастике.