В выпуске:

Обсудить актуальные вопросы. В Кузбассе — секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Звезды сошлись. В Кемерове состоялось открытие Первого Международного театрального фестиваля-форума «Сверкающие грани театра».

Как в ресторане. В школе областного центра состоялась презентация нового осеннего меню.

Возрождение баскетбола. В поселке городского типа Яя впервые состоялся региональный фестиваль «В единстве — сила».

«Осенние фантазии». В Кемерове завершился представительный турнир по художественной гимнастике.