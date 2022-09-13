В выпуске:
Вопросы промышленной безопасности на объектах угледобывающей отрасли региона, а также темы, связанные с реализацией новых инфраструктурных проектов, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Кузбасса. В регион приехал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Молодые профессионалы. Делегация Кузбасса вернулась с юбилейного 10 конкурса профмастерства.
Новокузнецк готовится к переводу домов частного сектора с угля на газ. Работы ведутся в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».
«Вода России». Во время Всероссийской акции в Кемерове высадился экологический десант.
Проверить навыки в условиях тайги. В Крапивинском районе завершился этап Всероссийского слёта юных туристов.