В выпуске:

Вопросы промышленной безопасности на объектах угледобывающей отрасли региона, а также темы, связанные с реализацией новых инфраструктурных проектов, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Кузбасса. В регион приехал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Молодые профессионалы. Делегация Кузбасса вернулась с юбилейного 10 конкурса профмастерства.

Новокузнецк готовится к переводу домов частного сектора с угля на газ. Работы ведутся в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

«Вода России». Во время Всероссийской акции в Кемерове высадился экологический десант.

Проверить навыки в условиях тайги. В Крапивинском районе завершился этап Всероссийского слёта юных туристов.