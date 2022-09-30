В выпуске:

«Мы вместе. Спорт. Новая реальность». О чём говорили на пленарном заседании?

В регионе подвели итоги проекта «Формирование комфортной городской среды».

За рулем автобуса. О леди, которые водят не только легковой автомобиль.

Мы — одна семья. В Кемерове прошёл митинг в поддержку итогов референдума.

Кузбасские специалисты по охране труда признаны лучшими в стране.

Армейский рукопашный бой. Прошли первые бои первенства Вооруженных cил Российской Федерации среди общеобразовательных организаций.