В выпуске:
«Мы вместе. Спорт. Новая реальность». О чём говорили на пленарном заседании?
В регионе подвели итоги проекта «Формирование комфортной городской среды».
За рулем автобуса. О леди, которые водят не только легковой автомобиль.
Мы — одна семья. В Кемерове прошёл митинг в поддержку итогов референдума.
Кузбасские специалисты по охране труда признаны лучшими в стране.
Армейский рукопашный бой. Прошли первые бои первенства Вооруженных cил Российской Федерации среди общеобразовательных организаций.