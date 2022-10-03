В выпуске:
Технологии будущего. В областной столице открылся Центр прототипирования цифрового контента.
Наградили и обсудили дальнейший вектор развития. В Кузбассе впервые прошел День профессионального образования.
Подвели итоги старта отопительного сезона. 11 миллиардов рублей было потрачено на подготовку коммунальных служб к осенне-зимнему периоду.
Освоить бесплатно творческие профессии. Вторая Школа креативных индустрий открылась на базе Кузбасского колледжа искусств в Новокузнецке.
Сразу три первых местах в копилке кузбассовцев. Состязания по армейскому рукопашному бою принимала областная столица.