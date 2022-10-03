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Технологии будущего. В областной столице открылся Центр прототипирования цифрового контента.

Наградили и обсудили дальнейший вектор развития. В Кузбассе впервые прошел День профессионального образования.

Подвели итоги старта отопительного сезона. 11 миллиардов рублей было потрачено на подготовку коммунальных служб к осенне-зимнему периоду.

Освоить бесплатно творческие профессии. Вторая Школа креативных индустрий открылась на базе Кузбасского колледжа искусств в Новокузнецке.

Сразу три первых местах в копилке кузбассовцев. Состязания по армейскому рукопашному бою принимала областная столица.