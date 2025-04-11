В выпуске:

В столице региона прошёл космический забег, на которой побывала наша съемочная группа. С кем соревновалась Эльвира Галиева?

Жители региона приводят в порядок территории. Где прошла уборка на этот раз?

Память и забота о ветеранах. Что за акция проходит в Кузбассе, и какую помощь могут получить участники боевых действий?

Юные кузбассовцы погрузились в мир профессий. Что нового узнали?

Жители Кузбасса с ограниченными возможностями здоровья показали свои таланты. Чем удивил зрителей концерт?