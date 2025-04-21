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В Кузбассе прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Какие вакансии предлагают жителям региона?

«Браслет выживания для СВОих». Кузбассовцы приняли участие в необычном мастер-классе.

По федеральному проекту в Кузбассе модернизируют еще одну библиотеку. Какие локации в ней создадут?

Ведущие неонатологи и реаниматологи страны обсудили в регионе идеальный рецепт лечения новорожденных. В чем он состоит?

Чей приз? Сотня юных футболистов съехалась на турнир, посвященный 80-летию Победы.