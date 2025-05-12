В выпуске:

Илья Середюк с рабочим визитом посетил «Города трудовой доблести». Какие экспозиции оценил?

Безопасность – приоритет. Что нового ждет школьников и их родителей в пунктах проведения ЕГЭ?

«Подвиг! У нас Победа!». Благодаря жителям региона появилась новая выставка.

«Любители быстрых маршрутов» не ушли от наказания. Сколько нарушителей смогли поймать сотрудники ГИБДД за час рейда?

Сила соперничества. Как прошли региональные соревнования по вольной борьбе и традиционная эстафета в двух городах области?