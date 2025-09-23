В выпуске:
Здравоохранение и угольная промышленность. Дефицит кадров в больницах решается, а «Северный Кузбасс» вернёт долги.
Не сомневались ни минуты. Ветераны СВО поделились личными историями.
Научились плести на веретене. В Краеведческом музее Анжеро-Судженска прошёл День открытых дверей.
О печальной статистике и родительской безответственности. Почему школьные парты пустуют в начале учебного года?
Танцы перед боем. Анжерская спортсменка стала серебряным призером на Первенстве мира по муайтай.