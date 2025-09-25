В выпуске:
Впереди праздник всех работников машиностроительных предприятий. В Кемерове прошёл торжественный приём.
Что происходит «за ленточкой»? Первый в стране спектакль по мотивам Специальной военной операции впервые показали в Прокопьевске.
Подробнее о своем культурном наследии узнали жители Берёзовского. В Музее им В.Н. Плотникова состоялась тематическая встреча.
Стрижка, укладка и спа-уход. Новокузнечанки почтенного возраста бесплатно получили салонные услуги.
Этот спорт – не только для мужчин. Анжерские футболистки вернулись с Всероссийского турнира «Кожаный мяч».