В выпуске:

Впереди праздник всех работников машиностроительных предприятий. В Кемерове прошёл торжественный приём.

Что происходит «за ленточкой»? Первый в стране спектакль по мотивам Специальной военной операции впервые показали в Прокопьевске.

Подробнее о своем культурном наследии узнали жители Берёзовского. В Музее им В.Н. Плотникова состоялась тематическая встреча.

Стрижка, укладка и спа-уход. Новокузнечанки почтенного возраста бесплатно получили салонные услуги.

Этот спорт – не только для мужчин. Анжерские футболистки вернулись с Всероссийского турнира «Кожаный мяч».