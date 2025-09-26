В выпуске:
Кузбасские школьники своими глазами увидели работу машиниста поезда. Что ещё показали ребятам на уроке безопасности?
Отличники совершенствуют Кузбасс. Лучшие ученики побывают в лагере «Огонёк» и представят региону идеи для развития.
Восторженный приём и тёплые отзывы. Питерские зрители впервые увидели работы студентов Кемеровского РГИСИ.
Как правильно распоряжаться своими деньгами? Ленинск-Кузнецкая воспитательница учит детей финансовой грамотности.
Прокопьевские спортсмены вернулись домой с медалью мирового уровня. Кто отличился на главном молодёжном чемпионате?