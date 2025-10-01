В выпуске:

«Ах, боже мой, премьера!». Новая постановка студентов кемеровского филиала РГИСИ ломает 4 стену.

Скажем мошенникам «до свидания». Старшее поколение Кузбасса учат, как не попасться на уловки цифровых грабителей.

В таком возрасте – точно не за рулём. Кемеровские инспекторы провели рейд по несовершеннолетним на питбайках.

История юношеской любви. Пушкинская лёгкость и ироничность заиграет на сцене Центральной детской школы искусств.

Прокопьевский футбольный «Шахтёр» почти всухую одолел гостей из южной столицы. С кем будут бороться дальше?