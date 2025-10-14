В выпуске:

История великих Побед. В Новокузнецке открыли памятник полководцу Михаилу Кутузову.

Утро началось не с пар. Студенты Горного техникума развезли прокопчанам 280 наборов овощей.

Как выкинуть из головы травматичный опыт? Сегодня — день, когда стоит встретиться со своими страхами лицом к лицу.

В Юрге возрождают клуб веселых и находчивых. На базе 14-ой школы прошло открытие проекта «Кавэнизация».

Вымышленные образы стали реальными. В Анжеро-Судженской школе прошёл интернациональный театральный день.