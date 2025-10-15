В выпуске:

Как сделать из молодых ребят настоящих медийщиков? Ответ на этот вопрос ищут наши коллеги по цеху на образовательном интенсиве в Калининграде.

Получать помощь быстро, качественно и вблизи от дома. В деревне Талая появился новый ФАП.

Прихожане и священнослужители Кузбасса отметили православный праздник Покров. О спасении кого они молятся каждый день?

«Длинная коса – девичья краса». Юные жительницы Междуреченска показали свои таланты на конкурсе красоты.

В ближайшую субботу пройдёт первая игра суперлиги Чемпионата России. С кем встретится волейбольный клуб «Кузбасс»?