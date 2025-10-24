В выпуске:

Кемерово во всей своей самобытности. В столице открылась выставка работ слишком рано оставившего этот мир фотографа Савелия Баширова.

Когда надежда угасает – на помощь приходят они. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» встретил свой 15-летний юбилей.

В Ленинске-Кузнецком ветераны СВО проходят диспансеризацию. Помощью, каких специалистов они могут воспользоваться?

Киселевчанка неудачно оформила страховку и отправила мошенникам крупную сумму. Как планируют обезопасить других граждан?

Сотрудники Госавтоинспекции готовят детей к безопасным каникулам. Чему учат юных участников дорожного движения?