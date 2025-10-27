В выпуске:

Анатолий Серышев приехал в Омск, чтобы обсудить развитие агропромышленного комплекса. С кем встретился ещё?

Ему везения не занимать! Беловчанин приехал в Музей изобразительных искусств Кузбасса и стал 20-тысячным посетителем.

В Кузбассе стартовал конкурс профессионального мастерства педагогов. Что будут делать учителя для победы?

Автомобилисты Кузбасса отметили свой профессиональный праздник. Как их чествовали в муниципалитетах региона?

17 полысаевских спортсменов вернулись с международного турнира по боксу. Сколько наград привезли с собой ребята?