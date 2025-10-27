В выпуске:
Анатолий Серышев приехал в Омск, чтобы обсудить развитие агропромышленного комплекса. С кем встретился ещё?
Ему везения не занимать! Беловчанин приехал в Музей изобразительных искусств Кузбасса и стал 20-тысячным посетителем.
В Кузбассе стартовал конкурс профессионального мастерства педагогов. Что будут делать учителя для победы?
Автомобилисты Кузбасса отметили свой профессиональный праздник. Как их чествовали в муниципалитетах региона?
17 полысаевских спортсменов вернулись с международного турнира по боксу. Сколько наград привезли с собой ребята?