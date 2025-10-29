В выпуске:

Беловчане вместе с местными властями продолжают бороться с подтоплением. Можно ли избавиться от этого «раз и навсегда»?

Интерактивную мобильную выставку «Зал воинской славы» смогут оценить жители разных регионов. Где в Кемерове её можно будет посмотреть?

С малых лет в информационной повестке Кузбасса. Юные журналисты узнали, каким должен быть корреспондент телевидения.

За окном минус, а в Калтане плюс. В холодную кузбасскую пору участники фестиваля «Бабье лето» растопили сердца зрителей.

Одна нога здесь, а другая там. Как в прокопьевском техникуме отметили День гимнастики?