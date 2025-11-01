В выпуске:

Губернатор Кузбасса Илья Середюк посетил Ленинск-Кузнецкий. Что показали и рассказали главе региона?

Обмен опытом и наработками. Сотрудники реабилитационного центра провели мастер-класс для коллег по цеху.

Всего несколько листов с вопросами, но море новой информации. В Кузбассе проводят этнографический диктант.

Атмосфера творчества и искусства. Чем удивляли школьников на вечере открытых дверей в кемеровском филиале РГИСИ?

Они стоят за спинами у каждого чемпиона. Тренеры отметили свой профессиональный праздник.