В выпуске:

Рабочих мест больше, а помощь ещё эффективнее. В каких сёлах и посёлках станет больше медицинских возможностей?

Неравнодушные активисты и культурные деятели помогают бойцам СВО. Что отправили парням «за ленточку» в этот раз?

Долгожданная асфальтированная дорога появилась в Усть-Кабырзе. Как это стало возможным, и что говорят местные?

Сначала идея, а потом уже деньги. Калтанские школьники могут получить финансирование на свои проекты.

Десятки победительниц и медали всех достоинств. Как прошли соревнования по спортивной аэробике в Осинниках?