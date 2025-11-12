В выпуске:
Рабочих мест больше, а помощь ещё эффективнее. В каких сёлах и посёлках станет больше медицинских возможностей?
Неравнодушные активисты и культурные деятели помогают бойцам СВО. Что отправили парням «за ленточку» в этот раз?
Долгожданная асфальтированная дорога появилась в Усть-Кабырзе. Как это стало возможным, и что говорят местные?
Сначала идея, а потом уже деньги. Калтанские школьники могут получить финансирование на свои проекты.
Десятки победительниц и медали всех достоинств. Как прошли соревнования по спортивной аэробике в Осинниках?