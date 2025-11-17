В выпуске:

День недоношенных. Как наши врачи помогают малышам?

В преддверии Международного дня студентов в Прокопьевске прошел масштабный фестиваль. Кто получил гран-при?

В столице Кузбасса капитально отремонтировали поликлинику №3 Диагностического центра имени И.А. Колпинского. Что изменилось?

Кузбассовцы стали одними из лучших по Сибири во время турнира по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Какие испытания они прошли?

Для ветеранов СВО создали комплекты адаптивной одежды. В чем их особенность?