В выпуске:

В Кузбассе отметили День преподавателя высшей школы. Какие награды получили специалисты?

Кузбасский предприниматель получил грант на развитие своего дела. На чём зарабатывает сибирский бизнесмен?

На медиафорум в Кузбасс приехали специалисты со всей России. К каким решениям и результатам они собираются прийти?

Тёплая, нежная и душевная история. Студенты КемГИКа показали гала-концерт конкурса первокурсников «Прорыв».

Междуреченские хоккеисты зашли в десятый игровой сезон в новом облике. Что поменялось у команды, и с кем они встретились на льду?