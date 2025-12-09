В выпуске:

Помощь на четырех колёсах. Ветераны специальной военной операции получили ключи от новеньких автомобилей.

Сложные технологии своими руками. Кемеровчанин создаёт беспилотные летательные аппараты и учит этому студентов.

Кузбасские женщины становятся предпринимательницами. В каких сферах они развиваются?

Настоящая русская сказка развернулась на фестивале в Анжеро-Судженске. Чем удивили гостей?

Осинниковские школьники встретились у чёрно-белых досок. Как прошёл «Кубок Главы» по шахматам и шашкам?