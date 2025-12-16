В выпуске:

Юридическая поддержка. Завершается первый год пилотного проекта по социокультурной адаптации иностранных граждан.

Устройства полностью автоматизированы и самостоятельно выполняют весь цикл исследований. В больницы Кузбасса поступило новое оборудование.

Главный лесной волшебник украсил свою Зимнюю усадьбу в Кемерове. Приходите загадывать желание!

Ароматный, полезный, уютный. Дошколята Калтана приготовили чайные подарки.

Интеллектуальная дуэль. В Киселёвске прошел финал Кубка Кузбасса по быстрым шахматам.