В выпуске:

Ветеранам специальной военной операции помогают реабилитироваться после ранений. С помощью чего это удаётся?

Центр правовой помощи иностранцам в Государственной библиотеке Федорова подвёл итоги года. Что успели сделать за 2025?

Рождество для всех и каждого. Неравнодушные кузбассовцы могут исполнить новогоднюю мечту ребят из детских домой.

Как из столового прибора получается музыка? Уникальный коллектив ложкарей поделился секретами своего искусства.

Прокопчане насладились программой «Новогоднего ретро-шлягера». Чем артисты удивляли местных?