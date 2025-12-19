В выпуске:
Ностальгия и искреннее желание помочь. Кузбасский меценат финансирует ремонты и постройки в беловском Новом городке.
Гербы муниципальных образований. В Кемерове прошел круглый стол, посвященный геральдике территорий Кузбасса.
После сложных процедур — приятный презент. В Киселёвской детской больнице появилась «Коробка храбрости».
История без слов. Студенты филиала РГИСИ провели открытый показ по пластике рук.
Глубины не боимся! В Кузбассе продолжает действовать программа «Плавание для всех».