В выпуске:

Сказка приходит на помощь. Дед Мороз и Снегурочка поздравили детишек в Кузбасской областной клинической больнице имени С.В. Беляева.

Школьники из Березовского создали свою радиостудию. Как им это удалось?

День зимнего солнцестояния. Зачем в Междуреченске задабривают духов леса и природных стихий?

Спортсмены со всего Кузбасса открыли горнолыжный сезон на калтанской горе. Чем заинтриговали участников?

Чтобы не забывать местную легенду. В память о ведущем бомбардире городского «Шахтёра» прокопчане провели турнир по футболу.