В выпуске:
Теперь найти работу проще. В Прокопьевске после обновления открыли «Кадровый центр Кузбасса».
Помощники с тыла. Волонтёры «Боевого братства» денно и ночно шьют бойцам СВО нательное бельё.
Депутаты Кемеровского Городского совета поздравили детей с наступающим Новым годом. Какой интерактив для них придумали?
Прокопьевские дети отправились в национальное путешествие по сказочной вселенной. Как это было?
Десятки лет на восстановление. Калтанцы первыми прикоснулись к отреставрированной иконе Божией Матери.