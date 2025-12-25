В выпуске:

Теперь найти работу проще. В Прокопьевске после обновления открыли «Кадровый центр Кузбасса».

Помощники с тыла. Волонтёры «Боевого братства» денно и ночно шьют бойцам СВО нательное бельё.

Депутаты Кемеровского Городского совета поздравили детей с наступающим Новым годом. Какой интерактив для них придумали?

Прокопьевские дети отправились в национальное путешествие по сказочной вселенной. Как это было?

Десятки лет на восстановление. Калтанцы первыми прикоснулись к отреставрированной иконе Божией Матери.